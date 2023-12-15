Карты «Мир» впервые заняли более половины российского платежного рынка

Карты «Мир» заняли более половины платежного рынка России: доля операций по этим картам составила 52,5% от общего объема. РБК пишет, что национальная платежная система достигла таких показателей впервые.
По итогам третьего квартала 2023 года в России выпустили 424,9 млн карт для физлиц. Объем операций по ним составил 44,3 млрд рублей: из них 14,4 млрд рублей пришлись на оплату товаров и услуг, 21 млрд рублей — на переводы, 8,8 млрд рублей — на снятие наличных.
Доля карт «Мир» стала резко расти на фоне ухода из России в марте 2022 года международных платежных системы Visa и Mastercard. В октябре 2023 года Visa запретила банкам приграничных с РФ стран открывать счета гражданам России. В противном случае Visa выпишет штраф в размере $1 млн за каждую открытую карту. С Россией граничат Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Казахстан и другие государства.
Фото на обложке: Antonina Trushina /
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