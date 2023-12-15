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«Вкусвилл» запустил опцию предзаказа для планирования покупок

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Перед подготовкой к новогодним праздникам «Вкусвилл» запустил новый сервис доставки онлайн-заказов в Москве и Московской области — предзаказы. Об этом говорится в сообщении компании. Тестовая опция будет работать до 30 декабря, затем ритейлер продлит ее после детальной проработки.

«Вкусвилл» запустил опцию предзаказа для планирования покупок

Сервис позволит покупателям спланировать покупки заранее, а ритейлеру — распределить нагрузку на дарксторы. Предзаказ бесплатный и доступен как физическим, так и юридическим лицам.

 

В мобильном приложении «Вкусвилл» пользователям необходимо зайти в каталог, затем перейти в раздел выбора времени доставки, выбрать опцию «Предзаказ» и определить подходящие дату и время заказа. Для предзаказа доступны только определенные продуктовые категории — салаты, фруктовые нарезки и кондитерские изделия весом более 1 кг.  

 

За день до доставки покупатель получает напоминание о заказе. В указанный слот курьер доставит заказ покупателю. 

«Предзаказ» доступен в период с 11 декабря по 30 декабря, после заказа доставка осуществляется через 3–14 дней (в зависимости от выбранной даты). Опция доступна только жителям Москвы и Московской области, чьи адреса находятся в зоне работы дарксторов.

Во «Вкусвилле» RB.RU сообщили, что «если функционал покажет себя хорошо и стабильно в период до 30 декабря, то он продолжит действовать, но после детальной проработки, не в самом начале нового года». В этом случае компания распространит его на весь ассортимент и увеличит географию.

Для всех покупателей, независимо от адреса доставки, по-прежнему работает опция доставки «на следующий день».

Фото на обложке: Unsplash

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