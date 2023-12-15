Минфин планирует передать под управление Росимущества российские активы Global Spirits

Министерство финансов собирается передать под временное управление Росимущества российские активы холдинга Global Spirits (производитель водки «Хортица», узнали «Ведомости».
Как рассказал источник газеты в ведомстве, этот вопрос находится в проработке. Другой собеседник уточнил, что такое решение рассматривается в связи с расследованием дела о финансировании вооруженных сил Украины владельцем холдинга и бывшим участником украинского списка Forbes Евгения Черняка.
Сообщается, что если решение будет принято, во временное управление Росимущества передадут девять юрлиц, которые предположительно входят в холдинг.
В их числе газета называет дистрибьютора «Стандарт качества» (бывший ТД «Мегаполис»), владеющая заводами «Русский Север» и «Родник и К» (выпускают водку «Хорта»), а также Феодосийский завод коньяков и вин и Крымский винный дом. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость российских активов холдинга по меньшей мере в 15 млрд рублей.
В 2022 году предприниматель Евгений Черняк оказался на 19 месте в списке 100 богатейших украинцев по версии украинского Forbes. Его состояние оценивалось в $470 млн. Бизнесмен основал Global Spirits в 2008 году. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Весной 2022 года в связи с вводом российских войск на территорию Украины и началом вооруженного конфликта российские активы были выведены из холдинга.
Российские заводы, разливающие «Хортицу» и другие напитки из портфеля Global Spirits, а также их дистрибьютор ТД «Мегаполис» сменили владельца в апреле 2022 года. Как писал «Коммерсантъ», сделка носила лишь формальный характер, Черняк сохранит контроль над активами.
На сегодняшний день Евгений Черняк находится в списке террористов и экстремистов. В отношении него заведено уголовное дело о финансировании терроризма. По данным правоохранителей, предприниматель перечислял денежные средства на нужды ВСУ. В настоящее время Черняк находится в уголовном розыске в России.
Российские власти ранее уже передавали российские активы зарубежных компаний во временное управление Росимущество. С этим столкнулись датская Carlsberg и французская Danone.
Фото на обложке: Miguel Tamayo Fotografia /
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