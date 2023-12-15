Минфин планирует передать под управление Росимущества российские активы Global Spirits

Как рассказал источник газеты в ведомстве, этот вопрос находится в проработке. Другой собеседник уточнил, что такое решение рассматривается в связи с расследованием дела о финансировании вооруженных сил Украины владельцем холдинга и бывшим участником украинского списка Forbes Евгения Черняка.

Сообщается, что если решение будет принято, во временное управление Росимущества передадут девять юрлиц, которые предположительно входят в холдинг.

В их числе газета называет дистрибьютора «Стандарт качества» (бывший ТД «Мегаполис»), владеющая заводами «Русский Север» и «Родник и К» (выпускают водку «Хорта»), а также Феодосийский завод коньяков и вин и Крымский винный дом. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость российских активов холдинга по меньшей мере в 15 млрд рублей.

В 2022 году предприниматель Евгений Черняк оказался на 19 месте в списке 100 богатейших украинцев по версии украинского Forbes. Его состояние оценивалось в $470 млн. Бизнесмен основал Global Spirits в 2008 году. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Весной 2022 года в связи с вводом российских войск на территорию Украины и началом вооруженного конфликта российские активы были выведены из холдинга.

Российские заводы, разливающие «Хортицу» и другие напитки из портфеля Global Spirits, а также их дистрибьютор ТД «Мегаполис» сменили владельца в апреле 2022 года. Как писал «Коммерсантъ», сделка носила лишь формальный характер, Черняк сохранит контроль над активами.

На сегодняшний день Евгений Черняк находится в списке террористов и экстремистов. В отношении него заведено уголовное дело о финансировании терроризма. По данным правоохранителей, предприниматель перечислял денежные средства на нужды ВСУ. В настоящее время Черняк находится в уголовном розыске в России.

Российские власти ранее уже передавали российские активы зарубежных компаний во временное управление Росимущество. С этим столкнулись датская Carlsberg и французская Danone.

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