В третьем квартале 2023 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в России выросла на 39% в годовом выражении и достигла 640 тыс. рублей. Продажи таких авто выросли с середины лета на 14,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Автомобили с пробегом подорожали в России на 39%