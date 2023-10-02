Автомобили с пробегом подорожали в России на 39%

В третьем квартале 2023 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в России выросла на 39% в годовом выражении и достигла 640 тыс. рублей. Продажи таких авто выросли с середины лета на 14,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Лидерами продаж среди брендов традиционно стали «Автоваз», Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. Самая продоваемая модель дороже 3 млн рублей — Toyota Camry (3,5 млн рублей), затем идут Toyota Land Cruiser (5,5 млн) и BMW X5 (6,8 млн).
В среднем ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн — также Toyota Camry (2,2 млн рублей), за ней идут Kia Sportage (2,1 млн рублей), Hyundai Creta (1,85 млн рублей).
В рейтинге бюджетных автомобилей до 1,5 млн рублей на первом месте Lada Priora (430 тыс. рублей), потом Lada Granta (300 тыс. рублей) и Lada 2114 Samara (540 тыс. рублей).
Продажи подержанных машин растут от квартала к кварталу. Заметный рост наблюдается в ценовых сегментах от 1,5 до 3 млн рублей и от 3 млн рублей — на 81,8% и 80,6% соответственно.
- В конце сентября Ozon запустил онлайн-продажи автомобилей на своей площадке. Услуга пока доступна в Москве и Московской области. В компании обещают, что со временем список городов вырастет. Пока на маркетплейсе доступны лишь автомобили от компании ООО «Деливери кар», онлайн-дилера китайского бренда Chery.
Фото на обложке: Unsplash
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