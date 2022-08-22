«Авто.ру» запустил сервис для обмена автомобилями, который работает по принципу приложения для знакомств. Если пользователям понравятся автомобили друг друга, сервис предложит договориться об обмене. Об этом RB.RU сообщил представитель «Авто.ру».

Чтобы найти подходящую машину для обмена, пользователям необходимо создать стандартное объявление о продаже автомобиля и выбрать опцию «Готов к обмену». После публикации анкеты сервис предложит варианты для обмена.

Можно ставить оценку «Не нравится» и пропускать неподходящие предложения или «Нравится», если условия обмена и автомобиль подходят.

Алгоритм подбирает предложения, основываясь на системе рекомендаций. Сначала сервис покажет машины аналогичного класса и стоимости. Фильтры можно настроить, чтобы скорректировать поиск — указать модель, тип кузова, год выпуска и регион.

«Наша команда выяснила, что каждый третий пользователь Авто.ру готов обменять автомобиль, поэтому мы запустили сервис с удобной игровой механикой. "Под капотом" продукта — уже знакомые многим технологии и инструменты Авто.ру: умный поиск, рекомендации, модерация объявлений», — сообщил менеджер продукта в «Авто.ру» Тимур Казиев.

Пользователь также может выбрать вариант с «доплатой», автомобиль дешевле или найти аналогичное предложение по цене.

Сервис доступен пользователям Android и в мобильных версиях браузера. До конца августа он появится в iOS.

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