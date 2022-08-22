«Авто.ру» запустил сервис для обмена автомобилями, который работает по принципу приложения для знакомств. Если пользователям понравятся автомобили друг друга, сервис предложит договориться об обмене. Об этом RB.RU сообщил представитель «Авто.ру».
Чтобы найти подходящую машину для обмена, пользователям необходимо создать стандартное объявление о продаже автомобиля и выбрать опцию «Готов к обмену». После публикации анкеты сервис предложит варианты для обмена.
Можно ставить оценку «Не нравится» и пропускать неподходящие предложения или «Нравится», если условия обмена и автомобиль подходят.
Алгоритм подбирает предложения, основываясь на системе рекомендаций. Сначала сервис покажет машины аналогичного класса и стоимости. Фильтры можно настроить, чтобы скорректировать поиск — указать модель, тип кузова, год выпуска и регион.
«Наша команда выяснила, что каждый третий пользователь Авто.ру готов обменять автомобиль, поэтому мы запустили сервис с удобной игровой механикой. "Под капотом" продукта — уже знакомые многим технологии и инструменты Авто.ру: умный поиск, рекомендации, модерация объявлений», — сообщил менеджер продукта в «Авто.ру» Тимур Казиев.
Пользователь также может выбрать вариант с «доплатой», автомобиль дешевле или найти аналогичное предложение по цене.
Сервис доступен пользователям Android и в мобильных версиях браузера. До конца августа он появится в iOS.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Гиды «новой» волны: как сегодня понравиться аудитории и искать заказы на экскурсии
- 2 Любовь и роботы: подборка wedding-tech проектов
- 3 11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов
- 4 Выбрать страну, найти работу, перевезти вещи — подборка сервисов для эмиграции
- 5 Зачем компаниям Tone of Voice и как он зависит от работы службы поддержки
ВОЗМОЖНОСТИ
22 августа 2022
22 августа 2022
22 августа 2022