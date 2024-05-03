Российский маркетплейс начал доставлять автомобили из Европы, Китая и Кореи

Сервис CDEK.Shopping запустил новый проект по выкупу и доставке автомобилей из Европы, Китая и Кореи — CDEK.Shopping Auto, сообщил представитель компании. В настоящее время представлено около 180 моделей автомобилей от более чем 20 зарубежных марок, в том числе BMW, Volkswagen, Audi.

Компания создала отдельную витрину с предложениями о выкупе и доставке конкретных автомобилей. Сейчас на ней около 180 моделей популярных марок, таких как BMW, Volkswagen, Audi, Toyota, Porsche и других.

Скриншот RB.RU

Клиенты также могут оформить заявку на выкуп, с помощью этой услуги можно заказать почти любую модель прямо с завода под индивидуальный запрос — указать цвет, комплектацию, дополнительные опции.

Выкуп автомобилей производится у официальных продавцов Китая, Европы и Кореи. Весь цикл услуги компания выполняет «под ключ», в том числе растаможку с передачей пакета документов и постановку на учет. В CDEK.Shopping отметили, что стоимость, указанная на витрине, является ориентировочной — конечная цена формируется с учетом курса валюты.

Сроки доставки автомобиля с момента оформления заказа до получения будут составлять в среднем 45–60 дней. В случае индивидуального заказа срок доставки увеличится.

Услугу доставки автомобилей в конце апреля также запустил «Авто.ру Бизнес». Сервис доставляет автомобили дилерам из других регионов России. Первым направлением доставки стал маршрут Москва – Санкт-Петербург.

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