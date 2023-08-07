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В Москве открылся салон с автомобилями покинувших Россию брендов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Компания Grand Auto из Санкт-Петербурга открыла в Москве мультибрендовый салон премиальных автомобилей, говорится в ее сообщении. В автосалоне представлены новые машины BMW, Mercedes-Benz и Porsche — брендов, которые приостановили поставки в Россию.

В Москве открылся салон с автомобилями покинувших Россию брендов

Автосалон располагается по адресу Варшавское шоссе, 150. Там представлены новые автомобили последних поколений премиальных европейских брендов, которые приостановили поставки в Россию. В первую очередь — немецкие марки BMW, Mercedes-Benz и Porsche. Большинство машин 2023 года выпуска.

Компания работает в ценовом сегменте от 5 млн рублей. В шоуруме автосалона есть кроссоверы BMW — X7, X6 и X5, электрический iX, спортивные Porsche — Cayenne и Cayenne S, Mercedes-Benz GLE 53. Автомобили поставляются из Европы, США, Китая и Южной Кореи.

К моменту открытия склад насчитывает порядка 50 автомобилей, которые можно приобрести (в том числе с помощью кредитных и лизинговых программ).

Площадь автосалона составляет примерно 1,4 тыс. кв. м. Инвестиции в его открытие вместе с закупкой машин — около 600 млн рублей. Grand Auto планирует выйти на объем продаж до 100 автомобилей в месяц.

В структуре реализации примерно 10% займут машины с пробегом, в основном со сроком эксплуатации 3–5 лет. В будущем компания также планирует открыть на базе салона станцию техобслуживания.

Фото: Grand Auto

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