В Москве открылась первая «Пятерочка» без кассиров

Торговая сеть «Пятерочка» открыла в пилотном режиме первый магазин с полностью автоматизированной системой покупок. Об этом говорится в сообщении X5 Retail Group (владеет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).

Магазин расположен в Москве по адресу бульвар Веласкеса, 2 и работает с 7:00 до полуночи. Его площадь составляет 80 кв. метров, ассортимент — 900 наименований товаров, включая категорию «фреш» и свежий кофе.

Для входа необходимо воспользоваться приложением «Пятерочка #налету», которое доступно в App Store и Google Play, и зарегистрироваться с помощью Х5 ID. Система формирует динамический QR-код, при сканировании которого покупатель может попасть в торговый зал без персонала.

Фото: пресс-служба X5 Retail Group

Покупки можно оплатить в приложении «Пятерочка #налету» с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay. При желании покупатель может воспользоваться кассой самообслуживания. За покупки начисляются баллы программы лояльности сети «Пятерочка» - «Выручай-карта».

Фото: пресс-служба X5 Retail Group

Магазин работает по принципу «умного дома»: на основе архитектуры IoT (интернета вещей) действует система специальных датчиков, которые могут контролировать вход, выход, нахождение покупателей в объекте, освещение, обеспечивают физическую безопасность.

Ценники магазина — электронные, благодаря чему информацию о стоимости продуктов можно загружать дистанционно. Торговая точка оборудована круглосуточной системой видеонаблюдения, в приложении доступны специальный чат поддержки и горячая линия.

Фото: пресс-служба X5 Retail Group

Все пространство магазина находится под мониторингом видеокамер, что позволяет с помощью нейросети осуществлять контроль товаров, купленных или только снятых с полки. Анализ проводится в режиме реального времени по всем посетителям одновременно. Большинство технологических решений в магазине – собственные разработки Х5.

Фото: пресс-служба X5 Retail Group