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Минфин намерен разрешить российским экспортерам получать авансы наличной валютой

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минфин России планирует разрешить российским экспортерам получать авансы наличной валютой и зачислять их в России на счета в отечественных банках как в рублях, так и в другой иностранной валюте.

Минфин намерен разрешить российским экспортерам получать авансы наличной валютой

Об этом сообщил РБК со ссылкой на проект поправок в постановление правительства от 26 декабря 2022 года. Документ устанавливает правила расчетов наличными средствами между резидентами и нерезидентами.

Сейчас компании могут получать наличку только после фактических поставок или выполненных работ. Они также имеют право получать наличные в качестве возврата авансового платежа, уплаченного ими за рубеж за товары, которые не удалось ввезти в Россию, а также в виде возврата займов, выданных нерезидентам.

Ведомство же намерено уточнить формулировку и разрешить получать наличность по контрактам, «предусматривающим» передачу товаров и оказание услуг, то есть такая корректировка позволит экспортерам получать наличные авансовые платежи от зарубежных клиентов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, анализ правоприменительной практики выявил, что в рамках внешнеторговых договоров проводятся авансовые платежи. Поэтому документом предусматривается возможность получения экспортерами наличных денег по контрактам как после передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, так и в качестве аванса.

  • В Минфине объяснили, почему последние несколько дней вырос курс доллара. Это происходит из-за увеличения импорта и падения экспортной выручки, заявил глава министерства Антон Силуанов. Он добавил, что ЦБ сейчас «не ставит никаких границ».

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock

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