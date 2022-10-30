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Британские власти разморозили £1 млн на счетах Петра Авена

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Казначейство Великобритании разрешило разблокировать £1 млн со счетов находящегося под санкциями Петра Авена. £388 тысяч будут выделены миллиардеру единовременно для погашения «неотложных долгов».

Британские власти разморозили £1 млн на счетах Петра Авена

Как сообщает The Telegraph, британский власти разморозили часть средств, чтобы бизнесмен мог «поддерживать роскошный образ жизни». Авен будет получать ежемесячно £60 тысяч на обеспечение себя и своей семьи.

Разблокированные средства включают в себя стоимость оплаты британской частной школы для детей предпринимателя.

Петр Авен попал под санкции Великобритании 15 марта. Британские денежные счета бизнесмена и другие активы были заморожены. Миллиардеру было запрещено тратить более £2,5 тысяч.

В конце марта миллиардер признавался Financial Times, что на знает, как жить в условиях, когда он не может оплатить даже услуги уборщицы или личного водителя.

В конце мая против российского предпринимателя было возбуждено уголовное дело за несоблюдение санкций и превышение установленного лимита расходов.

Летом Великобритания впервые смягчила ограничения в отношении экс-председателя совета директоров «Альфа-банка», разрешив ему пользоваться частью собственных денег для оплаты некоторых расходов.

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Фото: Roman Yanushevsky / Shutterstock

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