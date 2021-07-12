Cервис онлайн-покупки авто CARL привлек $1 млн

Фонд «Авенир» и директор по новым продуктам «Яндекса» Дмитрий Степанов инвестировали в сервис онлайн-покупки авто CARL. Стартап привлек $1 млн на монетизацию бизнес-модели.

Ведущим инвестором раунда стал «Авенир». Инвестиция оформлена в виде конвертируемого займа, пишут «Ведомости».

Для «Авенира» это второй инвестраунд с CARL — в 2017 году компания уже вложила в стартап $1 млн.

Среди других инвесторов — Олег Шадрин, Антон Волков и Александр Карпович, которые ранее инвестировали в платформу для удаленной работы Miro.

По данным «СПАРК-Интерфакса», на 16 июня 2021 году Виталию Малыхину принадлежало более 75% ООО «Карл рус», фонду «Авенир» – более 24%.

Стартап запущен в 2016 году Виталием Малыхиным. Компания предлагает производителям и автодилерам предлагает оцифровать продажу машин, снизив ее стоимость, а потребителям – купить авто через мобильное приложение.

Сервис позволяет выбрать автомобиль по более чем 40 параметрам, зарезервировать машину, заказать тест-драйв в любой точке города по удобному маршруту и оплатить покупку, не посещая дилерский центр.

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Фото: страница CARL в Facebook