Сервис онлайн-покупки авто CARL приостановил работу в России

«По понятным причинам CARL поставлен на паузу до лучших времен. Запуск на другом рынке и поиск инвестиций с российским паспортом сейчас — тот еще квест <...>. Продукт у нас отличный, так что рано или поздно с новыми силами мы обязательно доделаем, что хотели», — сообщил Малыхин на своей странице в Facebook*.

Он добавил, что «готов вернуться ко всем, кто звал в новые проекты, высокоуровневый наем».

В разговоре с RB.RU Малыхин уточнил, что ситуация на автомобильном рынке сейчас непонятна и «вряд ли быстро адаптируется». «В России остановили, будем плавно смотреть на глобал», — добавил он.

CARL был запущен в 2016 году Виталием Малыхиным. Компания предлагает производителям и автодилерам оцифровать продажу машин, снизив ее стоимость, а потребителям — купить авто через мобильное приложение.

Сервис позволяет выбрать автомобиль по более чем 40 параметрам, зарезервировать машину, заказать тест-драйв в любой точке города по удобному маршруту и оплатить покупку, не посещая дилерский центр.

В июле прошлого года стартапа привлек $1 млн от фонда «Авенир» и директора по новым продуктам «Яндекса» Дмитрия Степанова на монетизацию бизнес-модели.

*принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ

Фото на обложке: CARL