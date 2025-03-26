Аналитики спрогнозировали уменьшение среднего чека на маркетплейсах
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Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов добавил, что на снижение среднего чека также может влиять проникновение онлайн-розницы в отдаленные населенные пункты, где покупательская способность заметно ниже, чем в крупных городах.
Гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев отмечает, что обороты селлеров из числа малого и среднего бизнеса растут медленнее. В январе-феврале 2025 года этот показатель составил 6% год к году, что ниже темпов инфляции. По его словам, селлеры на маркетплейсах попытаются компенсировать снижение среднего чека ростом цен на свою продукцию. Около 19% продавцов онлайн-площадок планируют это сделать в 2025 году, следует из опроса сервиса «МойСклад».
Ведущий аналитик Data Insight Ольга Пашкова считает, что в 2025 году средний чек при онлайн-заказах вырастет на 5% год к году, достигнув примерно 1,6 тыс. рублей. Руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай говорит, что средний чек повысится в двух сегментах: на продовольственные товары — на 10% год к году, а на технику и электронику — на 24%.
- 19 марта Shopper’s писал, что селлеры пожаловались на падение продаж на «Мегамаркете». Как отметил источник, платформа прекратила сотрудничество с партнерами по модели FBS (доставка со склада продавца), и теперь товары необходимо доставлять на склад маркетплейса. Продавцы могут продолжать хранить свои товары у себя, но в этом случае все расходы по доставке ложатся на них. После изменения модели часть продавцов покинула площадку.
Фото на обложке: YarynaBo / Shutterstock / FOTODOM
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