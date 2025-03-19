Селлеры пожаловались на падение продаж на «Мегамаркете»

Как пишет издание, «Мегамаркет» перестал работать с партнерами по модели FBS (доставка со склада продавца). Теперь товары необходимо завозить на склад маркетплейса. Продавцы могут хранить товары у себя, но тогда доставка ложится на их плечи. После смены модели часть продавцов ушла с площадки, но другие решили подождать, отметил основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин.

Некоторые продавцы, работающие по системе FBO (доставка со склада маркетплейса), пожаловались изданию на отсутствие продаж. Продавец охранных систем сообщил, что из-за ограничений по размеру его ассортимент сократился с 142 позиций до шести, а в январе и феврале со складов в Москве и Санкт-Петербурге осуществились всего две продажи.

Продажи на «Мегамаркете» начали снижаться еще со второго квартала 2024 года, отметил менеджер крупной сети магазинов электроники. Он связывает это с завершением акций с бонусными баллами, которые маркетплейс проводил в конце 2023 — начале 2024 года. Условия были «очень выгодными для покупателей»: кешбэк составлял 30%.

Ранее «Мегамаркет» закрыл 11 региональных складов. Сейчас у маркетплейса три транзитных склада (два в Москве и один в Санкт-Петербурге) и 15 экспресс-складов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже.

Тестирование экспресс-доставки товаров продавцов, работающих по схеме FBO, началось в сентябре прошлого года. География экспресс-доставок охватила Москву, Подмосковье и Краснодар.

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