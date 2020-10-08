Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах
Авиакомпании с 2023 года будут обязаны устанавливать видеокамеры в самолетах. Об этом сообщается в постановлении правительства, на которое ссылаются «Ведомости».
Требование с 2023 года станет обязательным для новых самолетов, которые только поступают в парк перевозчика. Для уже используемых это станет обязательным на два года позже, с 2025 года.
«Обеспечить оснащение транспортных средств, находящихся в эксплуатации, техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающими: видеообнаружение объектов видеонаблюдения в кабине транспортного средства и на путях прохода в салон (кабину) транспортного средства, видеомониторинг объектов видеонаблюдения в салоне транспортного средства», — говорится в документе.
Видео должно будет храниться не менее 30 суток.
Требование к российским авиакомпаниям оснащать лайнеры камерами и системами онлайн-трансляции установил Минтранс своим приказом еще в 2011 году. Выполнять его, как технически невозможное, несколько лет никто не требовал, но в 2016 году Ространснадзор начал штрафовать авиакомпании за отсутствие видеокамер, пишет газета.
В 2016 году из-за штрафов возник скандал, Минтранс внес в Госдуму законопроект о переносе требований на 2019 год, а в 2018 году правительство своим постановлением сдвинуло их на 2020–2025 гг.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья