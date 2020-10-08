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Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Авиакомпании с 2023 года будут обязаны устанавливать видеокамеры в самолетах. Об этом сообщается в постановлении правительства, на которое ссылаются «Ведомости».

Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах

Требование с 2023 года станет обязательным для новых самолетов, которые только поступают в парк перевозчика. Для уже используемых это станет обязательным на два года позже, с 2025 года.

«Обеспечить оснащение транспортных средств, находящихся в эксплуатации, техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающими: видеообнаружение объектов видеонаблюдения в кабине транспортного средства и на путях прохода в салон (кабину) транспортного средства, видеомониторинг объектов видеонаблюдения в салоне транспортного средства», — говорится в документе.

Видео должно будет храниться не менее 30 суток.

Требование к российским авиакомпаниям оснащать лайнеры камерами и системами онлайн-трансляции установил Минтранс своим приказом еще в 2011 году. Выполнять его, как технически невозможное, несколько лет никто не требовал, но в 2016 году Ространснадзор начал штрафовать авиакомпании за отсутствие видеокамер, пишет газета.

В 2016 году из-за штрафов возник скандал, Минтранс внес в Госдуму законопроект о переносе требований на 2019 год, а в 2018 году правительство своим постановлением сдвинуло их на 2020–2025 гг.

Фото: Unsplash

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