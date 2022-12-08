Авиабизнес предложил заселять пассажиров в отели при задержках рейсов по загранпаспорту

Российские авиакомпании попросили Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта заселять пассажиров в отели при задержках рейсов по загранпаспорту. Сейчас многие гостиницы заселяют граждан РФ по российскому паспорту и не принимают, например, загранпаспорта.

На проблему первой обратила внимание крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines и обратилась в АЭВТ. «Известия» ознакомились с копией письма.

При этом по нормам федеральных авиационных правил (ФАП-82) перевозчики обязаны разместить пассажиров в гостинице, если рейс задерживается или отменен по вине самой авиакомпании, из-за плохих метеоусловий или по технических причинам.

Однако в последнее время гостиницы ссылаются на нормы нормы постановления № 1853, согласно которым заселение происходит только при предъявлении российского паспорта, загранник принимается только у иностранцев.

Поэтому россиянам — пассажирам международных рейсов, летающим с загранпаспортом, или военнослужащим работники гостиниц отказывают в размещении, говорится в письме. В S7 попросили АЭВТ обратиться в Минтранс для решения этого вопроса и корректировки постановления.

Ранее авиакомпании 40 стран обратились в Международную организацию гражданской авиации с просьбой разрешить полеты с одним пилотом в кабине вместо двух. Причины — дефицит кадров и растущие затраты. Среди стран, обратившихся в организацию, — Германия, Великобритания и Новая Зеландия.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) взаимодействует с производителями самолетов, чтобы определить, как будут выполняться полеты с одним пилотом, и разработать правила. EASA прогнозирует, что они могут заработать с 2027 года.

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