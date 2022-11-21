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Авиакомпании 40 стран попросили разрешить полеты с одним пилотом из-за дефицита кадров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Авиакомпании 40 стран обратились в Международную организацию гражданской авиации с просьбой разрешить полеты с одним пилотом в кабине вместо двух. Причины — дефицит кадров и растущие затраты, пишет Bloomberg.

Авиакомпании 40 стран попросили разрешить полеты с одним пилотом из-за дефицита кадров

Среди стран, обратившихся в организацию, — Германия, Великобритания и Новая Зеландия.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) взаимодействует с производителями самолетов, чтобы определить, как будут выполняться полеты с одним пилотом, и разработать правила. EASA прогнозирует, что они могут заработать с 2027 года.

Сначала власти могут разрешить одиночное пилотирование в режиме крейсерского полета — в этом случае нагрузка на экипаж ниже. Второй пилот при этом сможет отдыхать в салоне, а не присутствовать в кабине, чтобы помогать управлять самолетом. 

В Airbus сейчас оценивают, как его самолеты будут управляться меньшими по численности экипажами. Производитель сотрудничает с авиакомпаниями и регуляторами и выясняет, получится ли у двоих пилотов безопасно заменить трех на дальнемагистральных рейсах. 

Управление гражданской авиации Великобритании добавило, что переход на полеты с одним пилотом приведет к ужесточению медицинских требований к членам экипажа и способен повлиять на их психическое здоровье и удовлетворенность работой.

В Boeing считают, что «психологические барьеры, вероятно, сложнее, чем технологические барьеры».

Фото на обложке: Unsplash

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