Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Авиаперевозчики оценили потери пассажиропотока в случае введения QR-кодов на транспорте

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Авиаперевозчики оценили потери пассажиропотока, возможные после введения QR-кодов на транспорте. В S7 Airlines назвали цифру в 50%. Там, а также в «Аэрофлоте» выступили против того, чтобы продавать авиабилеты по QR-кодам о ковид-статусе.

Авиаперевозчики оценили потери пассажиропотока в случае введения QR-кодов на транспорте

В «Аэрофлоте» заявили, что технически готовы к введению QR-кодов на авиаперевозку пассажиров.

«Мы предварительно прорабатывали подобные варианты. Обеспечение новых нормативов законодательства технологически реализуемо, внедрение займет какое-то время, но это достаточно короткие сроки», – рассказал ТАСС официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.   

При это в «Аэрофлоте» не выступили против введения QR-кодов для покупки авиабилетов. В компании считают, что человек должен иметь возможность купить билет «без всяких ограничений».   

В S7 Airlines выступили против введения QR-кодов для покупки авиабилета.

«Как уже заявляла ранее S7 Airlines, требование о проверке QR-кодов при регистрации и посадке на рейс требует детальной технологической проработки», – заявили «Коммерсанту» в авиакомпании. 

В S7 Airlines подсчитали, что после введения QR-кодов на транспорте пассажиропоток на внутренних рейсах может сократиться на 50%.

RB.ru рассказывали, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. По данным СМИ, их могут ввести до июня 2022 года.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: frantic00 / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Алло, S7 ищет таланты!
  2. 2 Как компаниям копить мили на командировках сотрудников
  3. 3 В России введут QR-коды на транспорте и в магазинах
  4. 4 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
  5. 5 Как вакцинация поможет победить коронавирус?

ВОЗМОЖНОСТИ

12 ноября 2021

Чемпионат по машинному обучению Live Coding Battle

12 ноября 2021

Конкурс дистанционного мониторинга строительства от Сколково и Росатом

13 ноября 2021

Secur’IT Cup от Лаборатории Касперского

14 ноября 2021

Программа инноваций для стартапов от Yota

14 ноября 2021

Чемпионат «Технолидеры Москвы»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма