Авиаперевозчики оценили потери пассажиропотока в случае введения QR-кодов на транспорте

Авиаперевозчики оценили потери пассажиропотока, возможные после введения QR-кодов на транспорте. В S7 Airlines назвали цифру в 50%. Там, а также в «Аэрофлоте» выступили против того, чтобы продавать авиабилеты по QR-кодам о ковид-статусе.

В «Аэрофлоте» заявили, что технически готовы к введению QR-кодов на авиаперевозку пассажиров.

«Мы предварительно прорабатывали подобные варианты. Обеспечение новых нормативов законодательства технологически реализуемо, внедрение займет какое-то время, но это достаточно короткие сроки», – рассказал ТАСС официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

При это в «Аэрофлоте» не выступили против введения QR-кодов для покупки авиабилетов. В компании считают, что человек должен иметь возможность купить билет «без всяких ограничений».

В S7 Airlines выступили против введения QR-кодов для покупки авиабилета.

«Как уже заявляла ранее S7 Airlines, требование о проверке QR-кодов при регистрации и посадке на рейс требует детальной технологической проработки», – заявили «Коммерсанту» в авиакомпании.

В S7 Airlines подсчитали, что после введения QR-кодов на транспорте пассажиропоток на внутренних рейсах может сократиться на 50%.

RB.ru рассказывали, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. По данным СМИ, их могут ввести до июня 2022 года.

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