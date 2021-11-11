В России введут QR-коды на транспорте и в магазинах

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Оперштаб.

Ранее сообщалось, что правительство разработало поправки о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и при поездках на поездах и самолетах в качестве «экстренной меры».

Также введение обязательных QR-кодов сейчас обсуждают власти Москвы, выяснил ранее Forbes.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России с 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочие дни. В Москве на этот период ограничили работу ресторанов, кафе, магазинов, салонов красоты, кинотеатров. Региональным властям было поручено запретить работу кафе и ресторановв с 23:00 до 6 часов.

На федеральном уровне было принято решение не продлевать нерабочие дни. Большинство регионов отказались от этой меры.

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