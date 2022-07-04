Российские авиакомпании столкнулись с проблемами при перестраховании самолетов

Авиакомпании пожаловались на отказы Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) покрывать риски, связанные с техобслуживанием самолетов на фоне остановки поддержки со стороны производителей — европейского Airbus и американского Boeing.

«Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщает, что еще весной РНПК не меняла условия договоров перестрахования, однако к лету, когда у многих перевозчиков подошел срок для того, чтобы их перезаключить, возникли сложности.

Авиакомпании столкнулись с «попытками существенно ограничить страховое покрытие». Сначала из договоров исключили покрытие рисков и конфискации воздушного судна, а затем включили приписку, что страховым случаем не считаются происшествия, ставшие следствием некачественного обслуживания или ремонта.

Собеседники издания на авиационном и страховых рынках предупреждают, что в случае возникновения страховых случаев проблема потенциально может привести к многолетним спорам по возмещению убытков и коснется в том числе выплат пассажирам.

РНПК, структура ЦБ РФ, стала принимать на себя обязательства по договорам перестрахования перевозчиков с марта, когда из-за санкций от них отказались европейские игроки. Банк Росси для этого нарастил объявленный капитал РНПК с 71 до 300 млрд рублей, а гарантии были расширены до 750 млрд рублей.

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