Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские авиакомпании столкнулись с проблемами при перестраховании самолетов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Авиакомпании пожаловались на отказы Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) покрывать риски, связанные с техобслуживанием самолетов на фоне остановки поддержки со стороны производителей — европейского Airbus и американского Boeing.

Российские авиакомпании столкнулись с проблемами при перестраховании самолетов

«Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщает, что еще весной РНПК не меняла условия договоров перестрахования, однако к лету, когда у многих перевозчиков подошел срок для того, чтобы их перезаключить, возникли сложности.

Авиакомпании столкнулись с «попытками существенно ограничить страховое покрытие». Сначала из договоров исключили покрытие рисков и конфискации воздушного судна, а затем включили приписку, что страховым случаем не считаются происшествия, ставшие следствием некачественного обслуживания или ремонта.

Собеседники издания на авиационном и страховых рынках предупреждают, что в случае возникновения страховых случаев проблема потенциально может привести к многолетним спорам по возмещению убытков и коснется в том числе выплат пассажирам.

РНПК, структура ЦБ РФ, стала принимать на себя обязательства по договорам перестрахования перевозчиков с марта, когда из-за санкций от них отказались европейские игроки. Банк Росси для этого нарастил объявленный капитал РНПК с 71 до 300 млрд рублей, а гарантии были расширены до 750 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Топ-5 тенденций в InsurTech
  2. 2 Как я создал бизнес в вертолетной отрасли
  3. 3 «Многие заказчики просто не дают права на ошибку». Кейсы бизнес-авиации
  4. 4 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
  5. 5 Десять авиакомпаний, которые предлагают лучшие места в бизнес-классе
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

07 июля 2022

Поддержка делового туризма в Москве

08 июля 2022

Конкурс грантов мэра Москвы для НКО

10 июля 2022

«Код для всех»

Все ВОЗМОЖНОСТИ