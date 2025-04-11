Авиакомпании будут использовать более вместительные судна в случае дефицита мест

«В случае выявления фактического дефицита будет проведена оперативная работа по замене типов воздушных судов на более вместительные. Данная практика применяется уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовала», — следует из сообщения ведомства.

Согласно предварительным данным министерства, по туристическим направлениям на май-август текущего года российские авиакомпании выставили более 44 млн кресел — это на 1,4 млн больше, чем было перевезено пассажиров в летний период 2024 года.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в летнем сезоне 2025 года количество туристических поездок по России достигнет 48 млн, что на 3,6 млн превысит показатели 2024 года. Значительный рост бронирований отелей наблюдается в Бурятии, Крыму, Алтайском крае, Нижегородской области, Дагестане и Башкирии.

По данным на начало апреля, спрос на отдых на майские праздники уже вырос на 42% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский объяснил, что туристы решили воспользоваться коротким промежутком в три рабочих дня между выходными.

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