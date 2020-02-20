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«Мужской торт», катание на танке, букет из раков: Авито рассказал о необычных услугах к 23 февраля

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Площадка для объявлений Авито сделала подборку самых необычных услуг, которые предлагают россияне к 23 февраля. В Rusbase ознакомились с материалами компании.

«Мужской торт», катание на танке, букет из раков: Авито рассказал о необычных услугах к 23 февраля

Жительница Ростова-на-Дону предлагает дарить мужчинам «мужские букеты» с вареными раками, колбасками, арахисом, оливками и солеными огурцами. Композицию можно подобрать под вкусы получателя.

В Санкт-Петербурге можно заказать «Мужской торт», состоящий из бисквитов, прослоенных кремом, и начинок: бекон, сыр или рыбой. Также есть вегетарианская версия. Все торты украшаются листьями салата, кольцами лука, оливками, зеленью или рыбой. Стоимость подарка – от 1100 за кг.

Также в Петербурге есть возможность покататься на армейской бронированной машине БРДМ2. Автор объявления заявляет, что такой подарок «доставит массу удовольствия и новых ощущений, даже если вы "везде были и все видели"». В программу входит знакомство с машиной, поездка по лесу, фотосессия и даже стрельба из пневматического оружия. За отдельную плату можно самому сесть за руль БРДМ2.

В Московской области предлагают сделать трехъярусный торт из пива. При этом конечная стоимость подарка будет зависеть от объема и бренда напитка. Банки идут оборачивать праздничной лентой с бантом.

В Москве можно поздравить с Днем защитника отечества, подарив поездку на танке времен Великой отечественной войны. Транспорт восстановлен и на ходу. На танке можно не только поездить на танке, но также снять его в рекламе или кино, провести фотосессию. Желающие прокатиться поедут в Тулу, где в данный момент находится Т-34.

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

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