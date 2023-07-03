«Авито» подключила к доставке постаматы в «Пятерочках» и «Перекрестках»

«Авито» подключила к своему сервису доставки более 5 тыс. постаматов компании 5Post (входит в X5 Group). Теперь получить заказы можно будет в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток», а отправлять (при положительных результатах пилотного проекта) — на кассах там же, говорится в сообщении компании.
Директор по логистике в «Авито» Сергей Пустыльник отметил, что график работы магазинов удобнее графика работы пунктов выдачи заказов, так как «можно найти и круглосуточно работающие точки».
Включение постаматов в партнерскую сеть должно расширить возможности как внутригородской, так и межгородской «Авито Доставки».
Найти все доступные постаматы и пункты выдачи 5Post и выбрать самую удобную точку пользователи смогут при оформлении заказа. На начальном этапе для доставки в постаматы будут доступны товары стоимостью до 15 тыс. рублей, затем максимальную стоимость заказа увеличат до 150 тыс. рублей.
Максимальный вес отправления должен быть не более 15 кг. При заказе товара в постамат можно воспользоваться опцией корзины и скомпоновать несколько разных товаров от одного продавца в одну посылку.
Сервис «Авито Доставка» был запущен в марте 2018 года. Сейчас, помимо 5Post, он работает через пункты выдачи «Авито», Boxberry, «Почту России», «Сберлогистику», DPD, СДЭК.
Фото на обложке: KateV28 /
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