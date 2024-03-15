«Авито Авто» добавил в сервис раздел со скидками от дилеров

Сервис «Авито Авто» добавил в мобильное приложение раздел со спецпредложениями от дилера. Об этом RB.RU рассказали в компании.

При входе в объявление пользователю будет доступна «карусель» из карточек с доступными предложениями и кнопка для звонка. Среди бонусов предлагаются «Гарантия на ремонт», «Комплект шин в подарок», «Скидка на КАСКО», «Ускоренное оформление» и другое.

В результате опроса, проведенного среди пользователей платформы, выяснилось, что при выборе дилера покупатели прежде всего руководствуются гарантиями надежности, скоростью оформления сделки, а также акциями, скидками и подарками от продавца.

«На основании этих данных мы приняли решение сформировать обособленный раздел с уникальными преимуществами и специальными предложениями дилеров, чтобы помочь покупателям быстрее определяться с выбором авто и подходящим им дополнительных услуг», — сообщил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков, слова которого приводятся в сообщении.

Новый функционал распространяется как на новые машины, так и на авто с пробегом. В настоящее время на «Авито Авто» размещено более 15 тыс. объявлений о продаже авто со спецпредложениями.

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