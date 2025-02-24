В «Авито» впервые раскрыли объемы продаж книг на платформе
В 2024 году на «Авито» было продано книг на сумму более 3,36 млрд рублей, рост год к году составил 12%, сообщил «Ведомостям» руководитель категории Lifestyle в «Авито» Никита Шашкевич. Платформа впервые приводит абсолютные значения своего оборота книг.
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Более двух третей (66%) реализованных на «Авито» книг занимают бывшие в употреблении (б/у) книги. Оставшаяся доля приходится на новые издания.
Продажи книг на «Авито» в 2024 году росли быстрее, чем в среднем по России. По данным «Эксмо-АСТ», общие продажи книг по стране в прошлом году увеличились только на 7% год к году и составили 98 млрд рублей. При этом на маркетплейсах рост продаж составил 34% год к году, достигнув 46,1 млрд рублей.
Продажи федеральной книжной офлайн-сети «Читай-город — Буквоед» и других профильных торговых точек сократились на 1%, до 11,7 и 25,3 млрд рублей соответственно.
Почему офлайн проигрывает? Ключевой фактор роста — относительно низкая стоимость книжной продукции на онлайн-площадках, заявил автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов Например, на «Авито» книга популярного психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду. 6 правил счастливой жизни» стоит 868 рублей, а на сайте издательства «Эксмо» — 1356 рублей. Кроме того, ассортимент «Авито» включает старые и редкие издания, а также книги иностранных авторов, ушедших из России.
Гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин пояснил, что привлекательная стоимость книг на маркетплейсах обусловлена их меньшими издержками: площадкам не нужно платить за аренду помещений и выплачивать зарплату большому количеству сотрудников.
- По данным Российской государственной библиотеки, тиражи российских книг за 2024 год увеличились на 10,3%, до 369,5 млн экземпляров. По мнению участников рынка, это связано с ростом продаж на маркетплейсах и с спецзаказами розничных сетей. Однако рост тиражей и наименований в нынешнем году может остановиться из-за повышения цен на печатную продукцию.
Фото на обложке: Jessica Ruscello / Unsplash
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