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«Авито Работа» запустила чат-ботов для обработки откликов и первичного отбора кадидатов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Авито Работа» запустила чат-ботов для автоматизации найма сотрудников — технология возьмет на себя обработку откликов и первичный отбор соискателей. Об этом RB.RU сообщила компания.

«Авито Работа» запустила чат-ботов для обработки откликов и первичного отбора кадидатов

По подсчетам платформы, при использовании ботов работодатель в среднем экономит 1500 рублей в расчете на одну вакансию. Технология доступна всем клиентам платформы независимо от размера организации.

Функционал чат-ботов «Авито Работы»:

  1. Моментальная обработка откликов. Бот работает круглосуточно и будет обрабатывать отклики сразу. Все общение работодателей с соискателями происходит в мессенджере «Авито».
  2. Отсев нерелевантных кандидатов. Чат-бот задаст вопросы и отсеет нерелевантные отклики. 
  3. Интеграция с сервисами «Авито». Чат-бот проконтролирует, чтобы рекрутер не пропустил кандидатов в потоке сообщений. Технология интегрирована с мессенджером «Авито» и с разделом «Кандидаты» в профессиональном кабинете работодателя «Авито Pro».
  4. Разнообразные сценарии чат-ботов. Создано 6 сценариев чат-ботов: универсальный, для удаленной работы, для запроса необходимых документов для трудоустройства, для групп профессий «Водители, таксисты» и «Курьеры», а также для соискателей, готовых работать вахтовым методом. Работодатель может выбрать готовый вариант или создать в конструкторе свой сценарий.

Стоимость пакета начинается от 450 рублей. Пользователям с тарифом с оплатой за отклики будут доступны 2 бесплатных подключения бота.

Фото на обложке: Unsplash

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