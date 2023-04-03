На «Авито Недвижимости» появились отзывы на гостей в посуточной аренде, рассказали в пресс-службе компании. Теперь собственники и управляющие смогут оставить комментарии о клиенте.

Как пояснили в компании, новая функция поможет арендодателям заранее узнать о будущем госте.

«Это справедливо, потому что у самих гостей уже есть возможность оставлять отзывы об объекте, в котором они проживали», — отмечает руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Арендодатель будет получать ссылку с отзывами на клиента (если такие имеются) автоматически в уведомлении о брони. Помимо самой оценки и комментариев о арендодатель может также приложить фото помещения после выселения клиента.

Оценить гостя можно в течение двух недель после его выселения, затем такая возможность пропадет. При этом отзывы смогут увидеть только арендодатели и сами гости.

Площадка начала работать с краткосрочной арендой квартир в марте.

Фото на обложке: VH-studio / Shutterstock