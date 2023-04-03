Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

На «Авито Недвижимости» появились отзывы на гостей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

На «Авито Недвижимости» появились отзывы на гостей в посуточной аренде, рассказали в пресс-службе компании. Теперь собственники и управляющие смогут оставить комментарии о клиенте.

На «Авито Недвижимости» появились отзывы на гостей

Как пояснили в компании, новая функция поможет арендодателям заранее узнать о будущем госте.

«Это справедливо, потому что у самих гостей уже есть возможность оставлять отзывы об объекте, в котором они проживали», — отмечает руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Арендодатель будет получать ссылку с отзывами на клиента (если такие имеются) автоматически в уведомлении о брони. Помимо самой оценки и комментариев о арендодатель может также приложить фото помещения после выселения клиента.

Оценить гостя можно в течение двух недель после его выселения, затем такая возможность пропадет. При этом отзывы смогут увидеть только арендодатели и сами гости.

Площадка начала работать с краткосрочной арендой квартир в марте. 

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: VH-studio / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Авито» проведет круглый стол на тему новых вызовов и возможностей в маркетинге
  2. 2 Теперь без привычных соцсетей: почему стоит развивать бизнес на Авито
  3. 3 Продвижение на классифайдах: пять советов новичкам для повышения эффективности
  4. 4 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
  5. 5 Почему вашему бизнесу нужен профиль на «Авито»: 5 главных причин
MTS StartUp Hub
ищет стартапы для совместных проектов
Узнать подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

05 апреля 2023

Startup Tour 2023 Байкальск

05 апреля 2023

RLT.Hack

05 апреля 2023

Optimize & Organize Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Колонки

В Аргентину без розовых очков: к чему готовиться на самом деле, чтобы вести там бизнес

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Списки и рейтинги

Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только

Истории

Как сделать презентацию в СhatGPT: пошаговая инструкция

Колонки

Куда можно переехать в 2023 году с помощью инвестиций и без них: пять стран Европы