На «Авито Недвижимости» появились отзывы на гостей в посуточной аренде, рассказали в пресс-службе компании. Теперь собственники и управляющие смогут оставить комментарии о клиенте.
Как пояснили в компании, новая функция поможет арендодателям заранее узнать о будущем госте.
«Это справедливо, потому что у самих гостей уже есть возможность оставлять отзывы об объекте, в котором они проживали», — отмечает руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.
Арендодатель будет получать ссылку с отзывами на клиента (если такие имеются) автоматически в уведомлении о брони. Помимо самой оценки и комментариев о арендодатель может также приложить фото помещения после выселения клиента.
Оценить гостя можно в течение двух недель после его выселения, затем такая возможность пропадет. При этом отзывы смогут увидеть только арендодатели и сами гости.
Площадка начала работать с краткосрочной арендой квартир в марте.
Фото на обложке: VH-studio /
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