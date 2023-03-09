«Авито Недвижимость» начнет участвовать в сделках с посуточной арендой квартир

«Авито Недвижимость» с 9 марта переходит на работу по транзакционной модели в категории краткосрочной аренды квартир — площадка будет участвовать в сделке между арендодателем и гостем для гарантии безопасности платежа. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

«Авито» ранее выступала в категории краткосрочной аренды как классическая доска объявлений, предоставляя всем пользователям возможность размещать и искать жилье на платформе, но не принимая участия в сделке со своей стороны. Теперь же площадка переходит на новый режим работы, чтобы обеспечить пользователям гарантию безопасности платежа и ускорить сделку.

По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, площадка планировала переход на транзакционную модель в течение трех лет, однако уход с рынка иностранных игроков заставил компанию изменить планы.

Для арендодателей «Авито» собрала все брони в одном разделе профиля, предоставила возможность устанавливать правила отмены бронирования, ввела мгновенное бронирование — это позволяет позволяет гостю переходить к предоплате брони без ожидания подтверждения заявки.

К объекту можно подключить страхование на время размещения гостя с возможностью компенсировать до 300 тыс. рублей ущерба. Объявления будут размещаться и продлеваться бесплатно (оплачивается только комиссия «Авито» в 15% от стоимости каждой брони). Также арендодателям обещают специально выделенную голосовую круглосуточную поддержку.

Гостям модель работы через онлайн-бронирование на платформе дает возможность быстрее и безопаснее бронировать и оплачивать квартиры без необходимости связываться с арендодателем или переводить предоплату на карту без четких гарантий. Арендодатель при этом подтверждает бронирование в течение 12 часов и получает предоплату только после заселения гостя.

Платформа будет переходить на полное онлайн-бронирование постепенно: с 9 марта в течение месяца в 23 крупных и 30 близлежащих к ним малых городах страны запустится онлайн-бронирование во всей подкатегории «Квартиры». Позднее сервис планируется масштабировать на всю Россию и на другие подкатегории.

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