«Авито» запустила специальный раздел с эксклюзивными коллекциями российских дизайнеров

«Авито» запустила специальный раздел , где собраны одежда, обувь и аксессуары российских брендов, говорится в сообщении компании. Там будут представлены в том числе эксклюзивные коллекции и товары, которых нет на других площадках.

На старте проекта площадка отобрала первые 30 брендов, как уже известных на рынке, таких как Cocos, Fakoshima, 404 Not Found, You Wanna, так и небольших локальных марок. В дальнейшем к проекту смогут присоединиться и другие бренды.

Помимо базового ассортимента новых товаров, покупателям «Авито» будут доступны спецпредложения, которых нет на других маркетплейсах: новые и лимитированые коллекции, коллаборации, стоки.

Марки для запуска пилотного проекта подобраны в партнерстве с Институтом развития индустрии моды Beinopen.

Фото на обложке: Скриншот с сайта Avito