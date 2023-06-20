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«Авито» запустила специальный раздел с эксклюзивными коллекциями российских дизайнеров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Авито» запустила специальный раздел, где собраны одежда, обувь и аксессуары российских брендов, говорится в сообщении компании. Там будут представлены в том числе эксклюзивные коллекции и товары, которых нет на других площадках.

«Авито» запустила специальный раздел с эксклюзивными коллекциями российских дизайнеров

На старте проекта площадка отобрала первые 30 брендов, как уже известных на рынке, таких как Cocos, Fakoshima, 404 Not Found, You Wanna, так и небольших локальных марок. В дальнейшем к проекту смогут присоединиться и другие бренды.

Помимо базового ассортимента новых товаров, покупателям «Авито» будут доступны спецпредложения, которых нет на других маркетплейсах: новые и лимитированые коллекции, коллаборации, стоки. 

Марки для запуска пилотного проекта подобраны в партнерстве с Институтом развития индустрии моды Beinopen.

Фото на обложке: Скриншот с сайта Avito

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