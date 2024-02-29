Число предложений оборудования для бизнеса на «Авито» выросло в 4 раза за год

По итогам 2023 года количество предложений профессионального оборудования и товаров для бизнеса на «Авито» выросло в 4 раза по сравнению с 2022 годом, следует из материалов «Авито», с которыми ознакомился RB.RU.
Доля новых товаров в каталоге достигла 88%.
- Самыми крупными подкатегориями по объему предложения на площадке стали промышленное и пищевое оборудование, а также оборудование для салонов красоты.
- Лидерами по темпам роста числа предложений стали медицинское, торговое оборудование и оборудование для салонов красоты.
- Крупнейшими подкатегориями с точки зрения спроса остаются промышленное и торговое оборудование, а также оборудование для ресторанов.
- Количество профессиональных клиентов (производителей, поставщиков, дилеров и др.) в категории «Оборудование и товары для бизнеса» выросло в 2,8 раза — до более чем 3 тыс.
Рост востребованности категории «Авито» объясняет двумя факторами: первый — у покупателей возникает необходимость расширять пул поставщиков и искать более привлекательные предложения; второй — к управлению приходит новое поколение менеджмента, которое привыкло использовать интернет для покупок, и эти привычки оно переносит в бизнес.
«Выбирать даже сложное дорогостоящее оборудование на сайтах объявлений становится нормальным. А для малых предприятий, которые всегда ищут более выгодные решения и не ограничены требованиями процедуры закупок и длинными цепочками согласования, поиск поставщиков на онлайн-платформах становится удобным и практичным решением», — сообщил руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на «Авито» Илья Дудковский.
По его словам, на этом фоне «Авито» сумело кратно увеличить число профессиональных поставщиков–производителей и дилеров оборудования и расширить каталог.
Фото на обложке: Unsplash
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