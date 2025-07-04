Не поглощение, а усиление: Avito внедряет стороннее решение в свою систему аналитики — сумма сделки не разглашается

Дочерняя компания Avito — «Авито Тех» — завершает сделку по покупке платформы Sigma у EXPF. Сумма соглашения не разглашается, но в его рамках «Авито Тех» получит не только саму аналитическую систему, но и команду разработчиков вместе с клиентской базой, рассказали Русбейс в компании.

В дальнейшем сервис планируют объединить с внутренним продуктом компании — Trisigma. Это новая платформа, предназначенная для автоматизированного тестирования и аналитики цифровых сервисов. Она поможет ускорить разработку продуктов за счет автоматизации A/B-тестов и глубокой аналитики данных.

«Авито Тех» объявила о запуске Trisigma буквально несколько месяцев назад — в марте этого года. «Мы постоянно анализируем рынок и дорабатываем стратегию развития собственного продукта Авито Тех – Trisigma. Сделки такого уровня — это всегда длительный процесс, включающий оценку технологий, команды и синергии с нашими продуктами. Заключив данную сделку мы приобрели одну из лучших компаний на рынке продуктовой аналитики», — пояснили RB.ru в пресс-службе Avito.

Объединение сервисов предоставит бизнесу гибкий инструмент на всех этапах роста — от стартовых проверок гипотез до комплексного анализа. Новичкам в A/B-тестировании подойдет EXPF Sigma благодаря интуитивному и быстрому интерфейсу. Когда потребуется более глубокая аналитика, пользователи смогут перейти на продвинутую платформу Trisigma, чтобы масштабировать эксперименты.

Сейчас российский сегмент продуктовой аналитки оценивается в 1,5 млрд рублей. В нем задействованы порядка 400 компаний.

«Авито Тех», специализирующаяся на IT-разработках, в прошлом году показала выручку 23 млрд рублей при чистой прибыли 2,1 млрд рублей, следует из данных Rusprofile. Покупка Sigma — часть стратегии по расширению аналитического направления компании.

«Интеграция Sigma в Trisigma позволит нам быстрее развивать наш флагманский продукт и усилить технологическую базу для внутренних и внешних клиентов. Заключив эту сделку, мы получили продукт с широкой клиентской базой и сильную команду с глубокой экспертизой рынка», — раскрыли свои карты RB.ru в пресс-службе Avito.

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