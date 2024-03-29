Avito предупредил пользователей о повышении комиссии за продажу с «Авито Доставкой»

Avito предупредил пользователей о повышении комиссии за продажу с «Авито Доставкой», сообщение об этом получили некоторые продавцы на площадке. На данный момент комиссия за продажу товаров из любой категории составляет 5%.

Avito разослал группе пользователей сообщение о повышении комиссии площадки за продажу товаров с «Авито Доставкой». Из сообщения следует, что размер комиссии будет поднят с 8 апреля.

На данный момент комиссия Avito при продаже пользователем товара с функцией «Авито Доставки» составляет 5%. Новый размер комиссии не будет универсальным и будет зависеть от категории товара. Точный размер комиссии продавец узнает, когда покупатель оформит заказ, говорится в сообщении.

В пресс-службе Avito сообщили RB.RU, что компания периодически проводит экспериментальные рассылки на тестовые группы пользователей, которые анонсируют возможные, но не обязательные изменения в инструментах работы с платформой.

«В настоящий момент условия работы с “Авито Доставкой” для продавцов остаются прежними. Если будут вводиться обязательные изменения тарифов, мы уведомим пользователей с деталями по срокам и конкретным условиям», – рассказали в пресс-службе Avito.

Ранее Avito добавил новый тариф для продавцов с оплатой только за успешную сделку. Размер комиссии будет зависеть от категории товара и составлять от 2%.

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