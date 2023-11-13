«Авито» открыл в Москве «бутиковый» пункт выдачи с люксовыми вещами и lounge-зоной

«Авито» открыл в Москве премиальный пункт выдачи заказов на Патриарших Прудах. Компания позиционирует его как «бутиковый» и запускает его в рамках раздела «Авито Премиум». Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

В бутике будут представлены вещи люксовых брендов. Формат запустили, чтобы пользователи, которые заказывают такую одежду онлайн, могли ощутить атмосферу бутика, сделать стильные фото и отдохнуть в lounge-зоне.

Кроме того, в pop-up пункте выдачи будут представлены одежда, обувь и аксессуары люксовых марок от продавцов раздела «Авито Премиум».

Пункт выдачи будет работать с 13 ноября по 13 декабря. При этом заказать доставку в него смогут все пользователи, а не только покупатели люксовых вещей.

Пункт выдачи располагается с отеле «Марко Поло».

Раздел «Авито Премиум» появился на платформе летом. Там размещены объявления о продаже вещей и аксессуаров премиальных брендов. В разделе можно приобрести товары таких производителей, как Balenciaga, Chanel, Alexander McQueen, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Prada, Armani и другие.

Фото на обложке: Avito