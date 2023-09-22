«Авито» будет доставлять заказы в пункты выдачи «Яндекс.Маркета»

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекс.Маркета» начнут принимать заказы с «Авито», маркетплейс начал тестировать такую услугу.
«В ПВЗ "Маркета" можно будет отправлять и получать заказы, сделанные на "Авито". Мы начинаем тестировать эту услугу, и в течение октября она появится во всех пунктах, которые уже работают с клиентскими отправлениями через приложение "Яндекс Go"», — говорится в сообщении маркетплейса.
Доставлять посылки будут с помощью «Яндекс.Доставки».
Через ПВЗ «Маркета» можно будет отправлять и получать посылки весом до 12 кг. Доставка будет работать как в пределах одного города, так и между городами. На старте максимальная стоимость отправления не будет превышать 15 тыс. рублей, позднее ее увеличат до 150 тыс. рублей.
Сдать заказ с «Авито» продавец сможет по номеру телефона и паспорту, покупателю для получения необходимо будет назвать свой номер телефона и код выдачи.
Фото на обложке: KateV28 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс.Маркет» пополнил ассортимент новыми товарами из H&M
- 2 Как начать продавать на «Яндекс.Маркете»? Пошаговая инструкция
- 3 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
- 4 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
- 5 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
ВОЗМОЖНОСТИ
22 сентября 2023
25 сентября 2023
25 сентября 2023