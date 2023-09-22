«Авито» будет доставлять заказы в пункты выдачи «Яндекс.Маркета»

«В ПВЗ "Маркета" можно будет отправлять и получать заказы, сделанные на "Авито". Мы начинаем тестировать эту услугу, и в течение октября она появится во всех пунктах, которые уже работают с клиентскими отправлениями через приложение "Яндекс Go"», — говорится в сообщении маркетплейса.

Доставлять посылки будут с помощью «Яндекс.Доставки».

Через ПВЗ «Маркета» можно будет отправлять и получать посылки весом до 12 кг. Доставка будет работать как в пределах одного города, так и между городами. На старте максимальная стоимость отправления не будет превышать 15 тыс. рублей, позднее ее увеличат до 150 тыс. рублей.

Сдать заказ с «Авито» продавец сможет по номеру телефона и паспорту, покупателю для получения необходимо будет назвать свой номер телефона и код выдачи.

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