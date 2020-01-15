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«Авито» получил контроль в российской ИТ-компании MaxPoster

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Авито» объявил о покупке контрольной доли российской ИТ-компании MaxPoster. Об этом говорится в сообщении сервиса.

«Авито» получил контроль в российской ИТ-компании MaxPoster

Все собственники продолжат операционно управлять бизнесом и развивать собственную линейку продуктов, а представители «Авито» войдут в состав совета директоров, отмечается в сообщении. Сумма сделки не раскрывается.

MaxPoster более 10 лет развивает решения для дилеров по управлению бизнесом автомобилей с пробегом. Компания занимается оценкой стоимости, управлением складов, выгрузкой и продвижением объявлений на автомобильных интернет-площадках (таких как «Авито», «Авто.ру», «Дром»), контролем качества звонков.

До совершения сделки MaxPoster являлся крупнейшим технологическим партнером «Авито»: более 25% всех объявлений о продаже автомобилей дилеры размещали на сайте с помощью этого сервиса.

«MaxPoster помогает дилерам эффективно использовать инвестиции в маркетинг, и партнерство с "Авито" — возможность значительно усилить наш продукт: оно дает нам доступ к технологическим разработкам, данным и решениям крупнейшего российского ИТ-игрока», — сообщил основатель и генеральный директор MaxPoster Александр Воробьев.

По данным «Авито», клиентами MaxPoster являются более 700 дилерских центров в России. 

MaxPoster был зарегистрирован в 2015 году в Санкт-Петербурге как ООО «Макспостер диджитал». Учредителями компании являются Александр Воробьев (владеет 45% в компании), Максим Харитонов и Ольга Воробьева (по 22,5% у каждого) и Николай Герасимов (10%). В сообщении «Авито» не уточняется, как будут распределены доли после сделки.

Фото: Unsplash

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