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«Авито» выпустила собственную коллекцию одежды и аксессуаров

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Авито» совместно с онлайн-магазином одежды Hooli выпустила собственную коллекцию одежды и аксессуаров. Это первый в истории сервиса запуск мерча. О запуске RB.RU сообщил представитель сервиса.

«Авито» выпустила собственную коллекцию одежды и аксессуаров

Основными элементами капсулы стали утепленные худи, дождевики и бомберы. Первые продажи стартовали 12 декабря в магазине Hooli на «Авито». Совместная коллекция получила название «Первооткрыватели».

 

«Авито» инвестировала собственные средства в разработку и производство одежды, прибыль от продажи, как сообщается, полностью получит селлер. Платформа также самостоятельно провела рекламную кампанию и привлекла сотрудников в качестве моделей в проекте. 

Hooli, отмечает «Авито», «первый в мире запустил конструктор кастомных костюмов из хлопка». За счет выпуска фирменного мерча для «Авито» бренд, как ожидается, повысит свою узнаваемость и получит прибыль с продаж.

Фото: «Авито»

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