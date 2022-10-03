«Авито» обновил логотип и цветовую палитру бренда

«Авито» к 15-летию компании обновил визуальный стиль — компания представила новый логотип и измененную цветовую палитру. Об изменениях RB.RU сообщил представитель сервиса.
Компания также полностью обновила типографику и фирменную графику.
«Ключевой задачей было освежить бренд и сделать его более ярким и заметным на рынке», — говорится в сообщении «Авито».
Новый логотип «Авито»
Цвета бренда стали ярче, пространство для них увеличилось. Бежевый цвет исключен из палитры, при это усилилась роль белого. В маркетах каждой вертикали присутствует вся палитра, при этом делается больший акцент на свой фирменный цвет.
Цветовая палитра
Обновлением дизайн-системы занималось бренд-бюро Shuka.
Брендированная футболка
Предыдущее обновление визуального стиля состоялось в 2014 году: тогда в логотипе «Авито» впервые появились разноцветные круги, символизирующие широту выбора предложений в пяти основных направлениях бизнеса компании — «Товарах», «Работе», «Услугах», «Авто», «Недвижимости».
Фото: «Авито»
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