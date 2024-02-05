«Авито» тестирует новый универсальный способ оплаты «Кошелек»

«Авито» тестирует новый способ оплаты на площадке — встроенный финтех-сервис «Кошелек». От предыдущего инструмента оплаты он отличается универсальностью. В будущем с его помощью можно будет оплачивать любые услуги площадки, например, продвижение.

На этапе тестирования новый функционал работает только для оплаты заказов «Авито Доставки». Теперь при оформлении покупки в интерфейс предложит создать кошелек и пополнить баланс, а затем расплачиваться с его помощью.

После подключения кошелька войти в аккаунт можно будет по двухфакторной аутентификации.

Создать кошелек могут только частные пользователи, для юрлиц функция недоступна. Сейчас максимальная сумма пополнения —15 тыс. рублей. Внутри одной учетной записи можно открыть только один кошелек.

Если средства переведены на кошелек по ошибке, их можно вернуть, обратившись в службу поддержки.

Ранее «Авито» начал тестировать опцию покупок в рассрочку. На данном этапе пользователям доступен кредит в 50 тыс. рублей. Стоимость товара делится на равные части, оплатить которые можно в течение четырех месяцев. Первый платеж производится через месяц после получения заказа.

Фото на обложке: iama_sing / Shutterstock