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Avito планирует приобрести сервис недвижимости «Циан»

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский сайт объявлений Avito планирует приобрести сервис по продаже и аренде недвижимости «Циан». Если сделка состоится, то доля Avito в сегменте объявлений о недвижимости вырастет с 40% до 62,2%.

Avito планирует приобрести сервис недвижимости «Циан»

Заявление на одобрение покупки лежит уже несколько месяцев в Федеральной антимонопольной службе, сообщили источники Forbes. По словам собеседников издания, cервис готов приобрести весь бизнес маркетплейса или часть в городах-миллионниках.

На рынке онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте квартир с долей 40% занимает Avito вместе с сервисом «Домофонд». Затем идет «Циан» с долей 22,2%, на третьем месте «Юла» с долей 13,8%, на четвертом расположилась «Яндекс.Недвижимость» с долей 9% на рынке, замыкает список крупнейших игроков — сайт «Из рук в руки» с долей 5,8%.

В прошлом году объем рынка онлайн-объявлений недвижимости в сегменте квартир составил 8,9 млрд рублей, что на 3% выше, чем в 2019 году. Темп роста рынка небольшой, отмечает издание, потому как основным источником доходов для этих сервисов являются средства от платных услуг при размещении рекламных объявлений, а не от сделок купли-продажи.

В августе стало известно, что «Циан» планирует провести IPO до конца 2021 года. Компания выбрала для будущего размещения координаторов в лице Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan

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Фото: Grand Warszawski / Shutterstock

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