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В «Авито» рассказали о ценах на готовый бизнес во время коронавируса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис «Авито» по просьбе Rusbase проанализировал спрос и предложение на рынке готового бизнеса во время пандемии коронавируса и рассказал, как изменились цены на предприятия из различных сфер.

В «Авито» рассказали о ценах на готовый бизнес во время коронавируса

Досуг и отдых

Часть ресторанов и кафе оставалась «на плаву» даже во время самого жесткого карантина, однако многие компании в сфере общепита оказались на грани разорения, отмечают в «Авито». При этом количество объявлений о продаже бизнеса в этой сфере на площадке уменьшилось на четверть, а цены упали только на 2%.

Цены на готовый бизнес индустрии развлечений растут. При этом во многих регионах еще действуют жесткие карантинные ограничения, и оперировать таким бизнесом пока нельзя.

Цена на кафе установилась на отметке 2,63 млн рублей в среднем по стране, бизнес в индустрии развлечений сейчас обойдется дороже  —  примерно в 3,82 млн рублей.

Интернет и e-commerce 

Средняя по России цена за интернет-магазин на «Авито» составляет 642 тысячи рублей, и это на 68% дешевле, чем до карантина.

Спрос на предприятия оффлайн-торговли сейчас снизился на 37%, а цена, напротив, подскочила. К концу апреля готовый бизнес в этой сфере стоил 19,5 млн рублей в среднем по России, что на 35% дороже, чем до карантина.

Производство и строительство

В апреле спрос на предприятия в сферах  производства и строительства упал, вероятно, из-за традиционно высокой средней стоимости и неготовности покупателей  вкладывать значительные средства в непредсказуемое время коронакризиса, отмечают в «Авито».

Цена на производственный бизнес в среднем по России составляет 22,5 млн рублей, при этом разброс довольно велик в зависимости от локации и производимого товара.

Средняя цена строительного бизнеса  на «Авито» упала на 10% по сравнению с мартом и составила 12 млн рублей в среднем по России.

Фото: energepic.comPexels

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27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

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