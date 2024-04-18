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Продавцы на «Авито» пожаловались в ФАС на высокие комиссии

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Продавцы на «Авито» пожаловались в ФАС на высокие комиссии. Ранее сервис увеличил размер своего вознаграждения от продавцов с продажей через «Авито Доставку» — в некоторых категориях она достигает 11%.

Продавцы на «Авито» пожаловались в ФАС на высокие комиссии

Частные продавцы товаров на «Авито» обратились в ФАС с жалобами на навязывание сервисом невыгодных условий сотрудничества. Служба получила жалобы, они находятся в статусе рассмотрения, сообщил Shopper’s. 

Отдельно продавцы отметили факт, что размер комиссии теперь рассчитывается в момент оформления заказа покупателем. Это нарушает закона о защите прав потребителей, уточнили в своих жалобах продавцы.

В конце марта «Авито» предупредил пользователей о скором повышении комиссии за продажу товаров с «Авито Доставкой». Комиссия была повышена в апреле и в некоторых категориях теперь достигает 11% — ранее размер комиссии для всех категорий был фиксированным и составлял 5%.

В пресс–службе «Авито» рассказали RB.RU, что компания компенсирует покупателям до 90% затрат на доставку значительного числа сделок, что позволяет сохранять для пользователя низкую стоимость вне зависимости от маршрута отправления.

«Сейчас мы совершенствуем подход к расчету комиссии и оповещениям пользователей и собираем обратную связь от наших пользователей. Позднее мы можем адаптировать сервис с учетом откликов», – отметили в «Авито».

В компании не исключили, что стоимость комиссии будет снижена в будущем и станет единой для всех категорий. 

Фото на обложке: iama_sing / Shutterstock

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