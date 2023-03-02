«Авито Работа» добавила для соискателей развернутые отзывы о компаниях

«Авито Работа» подсчитала, что 48% соискателей при выборе работодателя опираются на мнения других людей в интернете, после чего площадка запустила опцию развернутых отзывов о компаниях.
Теперь мнения сотрудников можно посмотреть не только в виде оценок по отдельным параметрам, но и почитать отзывы, сообщил RB.RU представитель «Авито Работы».
Пользователи, которые взаимодействовали с компанией-работодателем, могут выставить оценку и оставить развернутый комментарий. В нем они могут описать, как устроена работа, какое отношение к сотрудникам, на какие преимущества и нюансы стоит обратить внимание и другое.
Отзывы можно фильтровать по новизне или характеру оценки. Если работодатель посчитает, что отзыв был оставлен «некорректно», он может обратиться в службу поддержки. «Авито» же предлагает компаниям при получении отзыва с низкой оценкой «сразу отработать негативный комментарий: объяснить, почему сложилась та или иная ситуация, и предложить пути решения».
Рейтинг предприятия на «Авито Работе» рассчитывается на основе его оценок в отзывах, как их среднее арифметическое. Все отзывы и рейтинг находятся в профиле работодателя на платформе, проходят модерацию и проверку «умными» алгоритмами. Сообщается, что обратную связь от сотрудников уже имеет треть компаний, нанимающих персонал на площадке.
Фото на обложке: Unsplash
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