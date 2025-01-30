Более 70% россиян увеличили доход в 2024 году

В 2024 году 72% трудоустроенных россиян увеличили заработок по сравнению с 2023 годом, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», с которым ознакомился RB.RU. 17% респондентов отметили, что их доход вырос значительно, следует из данных опроса, проведенного среди более 7 тыс. работников.

Треть опрошенных (33%) получили увеличение зарплаты без изменения должности, а каждый десятый (10%) перешел на новую позицию на текущем месте работы. Еще 9% трудоустроились в новую компанию, а 10% не получили повышения в прошлом году, но ожидают его в ближайшем будущем.

Молодежь в возрасте 18-24 лет (17%) и 25-34 лет (13%) чаще занимали новые должности по сравнению с представителями более старших поколений.

В 2025 году многие трудоустроенные россияне планируют предпринять различные шаги для увеличения дохода. 31% штатных сотрудников намерены найти подработку, 18% опрошенных планируют повысить квалификацию, 17% — перейти на работу в более престижную или высокооплачиваемую отрасль, 11% — обучиться на другую профессию, еще 11% стремятся найти новую работу в текущей сфере.

Меньше всего респондентов (10%) собираются обсудить возможность повышения с руководителем, в то время как другие 10% планируют расширить свои обязанности и зоны ответственности и также попросить о повышении в должности.

10 января Forbes со ссылкой на результаты исследования кадрового агентства UTEAM писал, что большинство представителей поколения Z намерены сменить работу или задумались о переходе в другую компанию в 2025 году. По данным компании, более трети (34%) сотрудников в возрасте 18–27 лет заявили, что уже решили уволиться, а еще 25% задумываются об этом.