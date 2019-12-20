«Авито Работа» рассказала, где Деды Морозы и Снегурочки смогут заработать больше всего

В 2019 году за услуги актеров в новогодних костюмах платят в среднем 1 500 рублей, что 2,5% больше, чем в прошлом году.



Больше всего Деды Морозы и Снегурочки могут заработать в Москве — здесь им заплатят около 2 340 рублей за вызов.



На втором и третьем месте оказались Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону со средней стоимостью услуги 1 850 и 1 780 рублей соответственно.



Меньше всего Деды Морозы и Снегурочки зарабатывают в Тольятти — около 900 рублей за вызов.

Как сообщается, в 2019 году россияне интересуются в такой подработкой почти на 5% чаще, чем в 2018 году. Предложение выросло в 13 из 22 рассматриваемых крупнейших городов страны. Самый большой рост показал Барнаул — на 20,2% за год.Более всего услуга востребована в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, менее всего — в Тюмени и Екатеринбурге.При этом общий спрос по стране снизился на 7,8% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.В ходе исследования было проанализировано более 10 тысяч актуальных объявлений о предоставлении услуг Дедов Морозов и Снегурочек на сайте «Авито».