«Авито Работа» рассказала, где Деды Морозы и Снегурочки смогут заработать больше всего
Сервис объявлений «Авито Работа» представил исследование рынка услуг Дедов Морозов и Снегурочек. Был проанализирован спрос, предложение и средняя цена услуги по России. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса.
В 2019 году за услуги актеров в новогодних костюмах платят в среднем 1 500 рублей, что 2,5% больше, чем в прошлом году.
Больше всего Деды Морозы и Снегурочки могут заработать в Москве — здесь им заплатят около 2 340 рублей за вызов.
На втором и третьем месте оказались Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону со средней стоимостью услуги 1 850 и 1 780 рублей соответственно.
Меньше всего Деды Морозы и Снегурочки зарабатывают в Тольятти — около 900 рублей за вызов.
Более всего услуга востребована в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, менее всего — в Тюмени и Екатеринбурге.
При этом общий спрос по стране снизился на 7,8% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.
В ходе исследования было проанализировано более 10 тысяч актуальных объявлений о предоставлении услуг Дедов Морозов и Снегурочек на сайте «Авито».
Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock
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