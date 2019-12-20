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«Авито Работа» рассказала, где Деды Морозы и Снегурочки смогут заработать больше всего

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Сервис объявлений «Авито Работа» представил исследование рынка услуг Дедов Морозов и Снегурочек. Был проанализирован спрос, предложение и средняя цена услуги по России. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса.

«Авито Работа» рассказала, где Деды Морозы и Снегурочки смогут заработать больше всего

В 2019 году за услуги актеров в новогодних костюмах платят в среднем 1 500 рублей, что 2,5% больше, чем в прошлом году.

Больше всего Деды Морозы и Снегурочки могут заработать в Москве — здесь им заплатят около 2 340 рублей за вызов.

На втором и третьем месте оказались Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону со средней стоимостью услуги 1 850 и 1 780 рублей соответственно.

Меньше всего Деды Морозы и Снегурочки зарабатывают в Тольятти — около 900 рублей за вызов.

Как сообщается, в 2019 году россияне интересуются в такой подработкой почти на 5% чаще, чем в 2018 году. Предложение выросло в 13 из 22 рассматриваемых крупнейших городов страны. Самый большой рост показал Барнаул — на 20,2% за год.

Более всего услуга востребована в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, менее всего — в Тюмени и Екатеринбурге.

При этом общий спрос по стране снизился на 7,8% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

В ходе исследования было проанализировано более 10 тысяч актуальных объявлений о предоставлении услуг Дедов Морозов и Снегурочек на сайте «Авито».

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock

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30 декабря 2019

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