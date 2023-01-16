«Авито» запустила возврат товаров от частных продавцов

Возвращать товары, купленные через «Авито Доставку» у частных продавцов, можно будет в течение 14 дней после их получения. О запуске опции возврата товаров сообщили в пресс-службе сервиса. Ранее возврат товаров был доступен только для покупок у юридических лиц.

Такая возможность доступна для товаров, которые доставляют логистические партнеры «Авито» — «Почта России», Boxberry, СДЭК, «Авито x EXMAIL» и другие.

В поисковой выдаче объявления с функцией возврата товара будут помечаться специальным зеленым бейджем «14 дней на возврат». Это означает, что продавец обязуется вернуть деньги в случае, если покупатель откажется от товара в течение двух недель после получения заказа.

Продавцы могут подключить такую опцию по желанию, в «Авито» отмечают, что это даст им конкурентное преимущество среди других предложений. Сейчас подключить функцию в тестовом режиме могут 1 млн продавцов, которые активно используют «Авито».

Стандартная схема проверки товара, действующая для всех заказов в «Авито Доставке», останется прежней — покупателю дается 15 минут на проверку товара. Если вещь по каким-то причинам не подошла покупателю, то он на месте может отказаться от нее — деньги за доставку и товар в этом случае списываться не будут.

Вернуть товар надлежащего качество можно будет только без новых следов использования.

Товар ненадлежащего качества (оказался бракованным или не работает) продавец будет обязан принят назад, даже если на нем есть следы использования.

В спорных ситуациях к диалогу будет подключаться специалист по возвратам «Авито».

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock