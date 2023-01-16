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«Авито» запустила возврат товаров от частных продавцов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Возвращать товары, купленные через «Авито Доставку» у частных продавцов, можно будет в течение 14 дней после их получения. О запуске опции возврата товаров сообщили в пресс-службе сервиса. Ранее возврат товаров был доступен только для покупок у юридических лиц.

«Авито» запустила возврат товаров от частных продавцов

Такая возможность доступна для товаров, которые доставляют логистические партнеры «Авито» — «Почта России», Boxberry, СДЭК, «Авито x EXMAIL» и другие.

В поисковой выдаче объявления с функцией возврата товара будут помечаться специальным зеленым бейджем «14 дней на возврат». Это означает, что продавец обязуется вернуть деньги в случае, если покупатель откажется от товара в течение двух недель после получения заказа. 

Продавцы могут подключить такую опцию по желанию, в «Авито» отмечают, что это даст им конкурентное преимущество среди других предложений.  Сейчас подключить функцию в тестовом режиме могут 1 млн продавцов, которые активно используют «Авито».

Стандартная схема проверки товара, действующая для всех заказов в «Авито Доставке», останется прежней — покупателю дается 15 минут на проверку товара. Если вещь по каким-то причинам не подошла покупателю, то он на месте может отказаться от нее — деньги за доставку и товар в этом случае списываться не будут.

  • Вернуть товар надлежащего качество можно будет только без новых следов использования.
  • Товар ненадлежащего качества (оказался бракованным или не работает) продавец будет обязан принят назад, даже если на нем есть следы использования. 
  • В спорных ситуациях к диалогу будет подключаться специалист по возвратам «Авито».

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

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