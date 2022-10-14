Бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин покупает Avito — The Bell

Avito будет продан бывшему гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину за более чем 100 млрд рублей, пишет The Bell. Компания Таврина уже получила соглашение от владельца Avito и добро на сделку от правительства и ФАС.
О продаже Avito изданию The Bell рассказал знакомый с ходом сделки источник.
Сумма сделки превысит 100 млрд рублей. Владельцем 100% акций классифайда Avito станет бывший генеральный директор «Мегафона», ранее входящий в совет директоров Mail.ru Group Иван Таврин, пишет The Bell.
Холдинг Таврина – «Кисмет Капитал Груп» – уже подписал соглашение о сделке с владеющей Avito южноафриканской компанией Naspers и получил разрешение от правительства и ФАС, уточняет издание.
Avito полностью принадлежит нидерландской Prosus, которая в свою очередь является частью холдинга Naspers. Владельцы начали искать покупателя на Avito в конце мая. По сведениям СМИ, было два ключевых потенциальных покупателя – VK и бизнесмен Владимир Потанин. Таврин предложил самую высокую цену, поэтому получил право на покупку, отмечает The Bell.
По итогам 2021 года юрлицо Avito в России получило выручку 42,6 млрд рублей при чистой прибыли 14,4 млрд рублей.
Фото на обложке: Primakov /
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