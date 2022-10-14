Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин покупает Avito — The Bell

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Avito будет продан бывшему гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину за более чем 100 млрд рублей, пишет The Bell. Компания Таврина уже получила соглашение от владельца Avito и добро на сделку от правительства и ФАС.

Бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин покупает Avito — The Bell

О продаже Avito изданию The Bell рассказал знакомый с ходом сделки источник.

Сумма сделки превысит 100 млрд рублей. Владельцем 100% акций классифайда Avito станет бывший генеральный директор «Мегафона», ранее входящий в совет директоров Mail.ru Group Иван Таврин, пишет The Bell.

Холдинг Таврина – «Кисмет Капитал Груп» – уже подписал соглашение о сделке с владеющей Avito южноафриканской компанией Naspers и получил разрешение от правительства и ФАС, уточняет издание.

Avito полностью принадлежит нидерландской Prosus, которая в свою очередь является частью холдинга Naspers. Владельцы начали искать покупателя на Avito в конце мая. По сведениям СМИ, было два ключевых потенциальных покупателя – VK и бизнесмен Владимир Потанин. Таврин предложил самую высокую цену, поэтому получил право на покупку, отмечает The Bell.

По итогам 2021 года юрлицо Avito в России получило выручку 42,6 млрд рублей при чистой прибыли 14,4 млрд рублей. 

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Теперь без привычных соцсетей: почему стоит развивать бизнес на Авито
  2. 2 Продвижение на классифайдах: пять советов новичкам для повышения эффективности
  3. 3 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
  4. 4 Почему вашему бизнесу нужен профиль на «Авито»: 5 главных причин
  5. 5 Как организовать стажировку для молодых дизайнеров — опыт «Авито»
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 октября 2022

«Ломоносов Арт»

15 октября 2022

HSE Startup Cup 2022

15 октября 2022

Global Fundraising Stage 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ