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Президент AVM Media Митрошенков стал совладельцем «Ситидрайва» и «Самоката»

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Вице-президент Академии Российского телевидения и президент медиагруппы AVM Media Александр Митрошенков стал одним из косвенных владельцев «О2О Холдинга». Холдингу принадлежат каршеринг «Ситидрайв», а также сервисы доставки еды «Кухня на районе» и «Самокат».

Президент AVM Media Митрошенков стал совладельцем «Ситидрайва» и «Самоката»

Как передает РБК, в отчете холдинга за 2022 год указано, что 99,54% предприятия принадлежат АО «Еком Технологии», еще 0,46% — ООО «Еком Инвестиции». Как отмечает издание, основываясь на данных ЕГРЮЛ, 10,86% «Еком Инвестиции» принадлежат Александру Митрошенкову, еще 7,23% — Ярославу Чередникову.

При этом сам президент AVM Media не стал комментировать информацию о своем участии в «О2О Холдинге».

«О2О Холдинг» создавался в 2019 году как совместное предприятие «Сбера» и VK, которым принадлежало по 45,01%, еще 9,98% находилось во владении у «О2О груп (птс) лимитед», зарегистрированной на Виргинских островах.

В августе 2022 года VK вышла из числа акционеров холдинга, получив взамен 100% долю в сервисе Delivery Club, который в дальнейшем она обменяла у «Яндекса» на «Новости» и «Дзен».

Александр Митрошенков — председатель совета директоров группы AVM Media. К крупнейшим проектам компании относятся программа «Спокойной ночи, малыши!», шоу «Малахов», «Прямой эфир», «Привет, Андрей!» и другие.

Фото: Fedorovekb / Shutterstock

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