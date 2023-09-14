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Россиянам открыли денежные переводы в экзотические страны

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Финтех-сервис Avosend расширил географию работы и запустил денежные переводы для россиян в экзотичные страны: теперь с российских карт доступны переводы на карты 25 стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Об этом RB.RU сообщил представитель Avosend.

Россиянам открыли денежные переводы в экзотические страны

Всего в приложении теперь доступны 34 страны для переводов из России, включая, помимо популярных Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Узбекистана и Турции, такие направления, как Гана, Бангладеш, Пакистан, Руанда, Лаос, Камбоджа, Конго, Мадагаскар, Малайзия, Эквадор, Мьянма, Непал, Панама, Свазиленд.

В числе стран также представлены знакомые и популярные среди россиян Индонезия, ОАЭ, Шри-Ланка, Филиппины, Тайланд и Вьетнам.

«В связи со сложностями путешествий по Европе, азиатский и ближневосточный регион представляют повышенный интерес у путешественников, в том числе и для открытия местных карт. Самой большой проблемой для тех, кто открыл карту иностранного банка, является пополнение этой самой карты из-за ограничения международных переводов», — отмечается в сообщении Avosend.

Сервис предлагает установить мобильное приложение, внести туда данные российской и иностранной карт и совершать переводы. Месячный лимит составляет $10 тыс. или 800 тыс. рублей. Avosend при переводе конвертирует рубли в местную валюту по текущему курсу. Есть комиссия за перевод.

  • Avosend — это финтех-компания, которая развивает одноименный онлайн-сервис международных денежных переводов. Компания позволяет переводить деньги за рубеж в местной валюте, совершая перевод через сайт или мобильное приложение (доступно в RuStore, Huawei AppGallery, AppStore, Google Play). По собственным данным, сервисом пользуются 2,5 млн клиентов.
  • Юрлицо Avosend — ООО «ПС Процессинг» — зарегистрировано в апреле 2012 года. Выручка компании за прошлый год составила почти 638 млн рублей, что на 4% превышает показатель 2021 года. Чистая прибыль в 2022 году достигла 33,4 млн рублей против 8 млн рублей в 2021 году. Компания выступает оператором по переводу денежных средств и в 2018 году получила лицензию ЦБ РФ.

Фото на обложке: Unsplash

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