Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Производителям гаджетов на ОС «Аврора» рекомендовали начать их розничные продажи

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минпромторг предложил производителям смартфонов и планшетов на ОС «Аврора» начать их розничные продажи. Также в министерстве запретили сотрудникам использовать в рабочих целях планшеты на любых ОС, кроме «Авроры», узнал «Коммерсантъ».

Производителям гаджетов на ОС «Аврора» рекомендовали начать их розничные продажи

Один из собеседников издания из сферы электроники считает, что устройства на ОС «Аврора» могут пользоваться спросом только в госсекторе или в компаниях с госучастием. Для обычного пользователя «нет никакой мотивации» переходить на новую операционную платформу с привычных Android или iOS.

К тому же, устройства на российской ОС дороже зарубежных аналогов. Сейчас средняя стоимость одного гаджета составляет около 50–60 тыс. рублей, «тогда как в техническом плане российские гаджеты слабее», сказал председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Он также добавил, что на «создание полноценной экосистемы прикладного ПО под ОС „Аврора“ потребуется еще около двух-трех лет», так как большая часть из обязательных программ пока не работает на данной платформе.

  • В январе 2023 года Минцифры пересмотрело финансирование операционной системы (ОС) «Аврора» — ведомство исключило из своей программы цифровой трансформации 22 млрд рублей, которые должны были пойти на развитие ОС в ближайшие два года.
  • Национальная мобильная экосистема на ОС «Аврора» по планам должна быть создана к 2030 году. Она будет создана на базе Android. Стоимость проекта, который предполагает также выпуск 70 млн мобильных устройств для всех сегментов рынка, «Ростелеком» оценивал в 480 млрд рублей.

Фото на обложке: bodnar.photo / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Samsung и MediaTek достигли «выдающейся» скорости загрузки в сетях 5G — 363 Мбит/с
  2. 2 Флагман с несколькими «но»: обзор Huawei MateBook X Pro
  3. 3 9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов
  4. 4 Электронная кожа станет основой носимых устройств будущего
  5. 5 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2023

Поддержка делового туризма в Москве

16 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». Биомед

19 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». ИТ

Все ВОЗМОЖНОСТИ