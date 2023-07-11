Производителям гаджетов на ОС «Аврора» рекомендовали начать их розничные продажи

Минпромторг предложил производителям смартфонов и планшетов на ОС «Аврора» начать их розничные продажи. Также в министерстве запретили сотрудникам использовать в рабочих целях планшеты на любых ОС, кроме «Авроры», узнал «Коммерсантъ».

Один из собеседников издания из сферы электроники считает, что устройства на ОС «Аврора» могут пользоваться спросом только в госсекторе или в компаниях с госучастием. Для обычного пользователя «нет никакой мотивации» переходить на новую операционную платформу с привычных Android или iOS.

К тому же, устройства на российской ОС дороже зарубежных аналогов. Сейчас средняя стоимость одного гаджета составляет около 50–60 тыс. рублей, «тогда как в техническом плане российские гаджеты слабее», сказал председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Он также добавил, что на «создание полноценной экосистемы прикладного ПО под ОС „Аврора“ потребуется еще около двух-трех лет», так как большая часть из обязательных программ пока не работает на данной платформе.

В январе 2023 года Минцифры пересмотрело финансирование операционной системы (ОС) «Аврора» — ведомство исключило из своей программы цифровой трансформации 22 млрд рублей, которые должны были пойти на развитие ОС в ближайшие два года.

Национальная мобильная экосистема на ОС «Аврора» по планам должна быть создана к 2030 году. Она будет создана на базе Android. Стоимость проекта, который предполагает также выпуск 70 млн мобильных устройств для всех сегментов рынка, «Ростелеком» оценивал в 480 млрд рублей.

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