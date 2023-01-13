Минцифры исключило из программы цифровой трансформации бюджет на ОС «Аврора»

Минцифры пересмотрело финансирование операционной системы (ОС) «Аврора» — ведомство исключило из своей программы цифровой трансформации 22 млрд рублей, которые должны были пойти на развитие ОС в ближайшие два года.

Источник газеты «Коммерсантъ» рассказал, что новая версия документа не предусматривает средства на «Аврору», бюджет на ее поддержку был секвестирован.

Предполагалось, что деньги пойдут на разработку мобильных сервисов под «Аврору» и адаптацию устройств партнеров — мобильное антивирусное ПО, офисный софт и другие сервисы.

В Минцифры подтвердили, что утвержденный бюджет не предполагает финансирование «Авроры» и добавили, что проект будет развиваться за счет средств разработчика.

Разработку операционной системы ведет «Ростелеком». В компании газете подтвердили, что делают это за счет собственных средств.

Национальная мобильная экосистема на ОС «Аврора» по планам должна быть создана к 2030 году. Она будет создана на базе Android. Стоимость проекта, который предполагает также выпуск 70 млн мобильных устройств для всех сегментов рынка, «Ростелеком» оценивал в 480 млрд рублей.

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